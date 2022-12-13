السوداني يعزي بوفاة قائد قوات الكوماندوز في البيشمركة متأثراً بإصابته

شفق نيوز / عزا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بوفاة قائد قوات الكوماندوز في البيشمركة اكام عمر.

وقال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تغريدة على موقع تويتر وتابعتها وكالة شفق نيوز "ببالغ الأسى، تلقينا نبأ استشهاد القائد الشاب آكام عمر، أحد قيادات قوات حرس إقليم كوردستان العراق البيشمركة، متأثراً بجراح أصيب بها خلال أداء الواجب".

وأضاف السوداني "نشدّ على أيدي رفاقه من الذين قارعوا الإرهاب، مثلما نقدم أخلص التعازي لمحبيه وذويه. والعُلى والرفعة لكل شهداء العراق".

وكان رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني أصدر، أمس الإثنين، برقية تعزية بوفاة قائد قوات الكوماندوز اكام عمر

وأفاد مصدر مطلع في وقت سابق من يوم امس الاثنين، بوفاة أكام عمر في المانيا، قائد قوات الكوماندوز، الذي أصيب خلال عملية عسكرية في 19-10-2022.

وأبلغ مصدر في الاتحاد الوطني الكردستاني وكالة شفق نيوز؛ انهم "تلقوا أنباء عن وفاة قائد قوات الكوماندوز في ألمانيا وسيعود جثمانه إلى كوردستان خلال الأيام القليلة المقبلة".

واضاف ان اكام أصيب بجروح خطيرة في عملية عسكرية في كرميان في 19 أكتوبر / تشرين الأول ، ومكث في مدينة فاروق الطبية في السليمانية عدة أيام ثم نُقل بعد ذلك إلى ألمانيا لتلقي العلاج.