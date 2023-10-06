السوداني يعزي الأسد بـ"ضحايا الكلية الحربية" ويؤكد وقوف العراق مع سوريا بمواجهة "قوى التطرف والإجرام"

شفق نيوز/ بعث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى الرئيس السوري بشار الأسد، قدم خلالها مواساته بضحايا الحادث الذي استهدف طلاب الكلية الحربية في حمص.

وعبّر السوداني، في البرقية عن تعازي ومواساة العراق، حكومةً وشعباً، للشعب السوري الشقيق، وتعاطفه مع ذوي الشهداء والجرحى.

وأكد السوداني بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، وقوف العراق مع الشعب والحكومة السورية في مواجهة الإرهاب وقوى التطرف والإجرام".

وسبق أن أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، اليوم الجمعة، بمقتل 123 من المدنيين والعسكريين بهجوم الكلية الحربية في حمص، الذي وقع الخميس.

وأشار إلى أن حصيلة الخسائر البشرية لا تزال ترتفع بسبب الهجوم الذي وقع باستخدام طائرة مسيرة وأدى لإصابة العشرات بجروح، بحسب محطة الحرة.

ومن بين القتلى 54 مدنيا بينهم 39 طفلاً وسيدة من ذوي الضباط، وبلغ عدد القتلى بصفوف الخريجين الجدد 62، إضافة لإصابة نحو 150 بجراح بعضها خطيرة.