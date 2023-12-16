السوداني ورشيد يعزيان الكويت بوفاة أميرها

شفق نيوز/ عزّى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بوفاة أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكتب السوداني على موقع "إكس"، إنه "نتقدم بأحرّ التعازي إلى دولة الكويت، حكومةً وشعبًا، برحيل أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

من جهته بعث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد برقية تعزية إلى أمير دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح بوفاة الأمير السابق نواف الأحمد الجابر الصباح.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في وقت سابق من اليوم، عن وفاة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن 86 عاما.

وقطع التلفزيون الحكومي الكويتي برامجه وبث القرآن الكريم، وقال إن بيانا من الديوان الأميري سيبث بعد قليل.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، صرح أمس الجمعة، بأن الوضع الصحي لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مستقر.