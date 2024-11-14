الحكومة العراقية مهتمة بالتعاون مع الشركات النفطية العالمية الكبرى

شفق نيوز/ أعرب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، عن اهتمام الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها بالتعاون مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والحرص على جذب الاستثمار بالخصوص في قطاعي الغاز والطاقة النظيفة.

جاء ذلك خلال لقائه نائب الرئيس التنفيذي لشركة شِل لقطاع الاستخراج بيتر كوستيلو، ومدير الشركة في العراق والإمارات، حسبما ذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وذكر البيان أنه جرى، خلال اللقاء، بحث أوجه التعاون مع الشركة في مجال الطاقة، وسير العمل في مشاريعها الكبرى بالعراق في مجال الاستخراج، ومناقشة الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تساهم فيها الشركة العالمية، ضمن تطوير قطاع النفط والغاز والطاقة النظيفة.

وأضاف ان اللقاء ناقش ايضا مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى إمكانية إسهامها في مشاريع الطاقة المتكاملة، ورفع القيمة المضافة من الثروة النفطية، وإنتاج الغاز والمكثفات، والعمل ضمن المحددات البيئية العالمية.

وأعرب السوداني عن اهتمام الحكومة بالتعاون مع الشركات النفطية العالمية الكبرى، والحرص على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة وتطويره، خصوصاً استثمار الغاز والطاقة النظيفة.

وأكد توفير الدعم والإسناد للمستثمرين المهتمّين بتطوير هذه القطاعات، بما يخدم مصالح العراق والمُستهدفات التي اعتمدها البرنامج الحكومي، وتحديث البنى التحتية للقطاعات الاقتصادية.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء، بالتواصل المستمر بين وزارة النفط وشركة شِل، لتحقيق المشاريع التي تخدم العراق، وتتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية، ومنهج الحكومة في توسعة العوائد ضمن القطاع النفطي واستثماراته.