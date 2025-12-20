السوداني يعد إنهاء مهام التحالف الدولي وعمل بعثة الأمم المتحدة بالعراق نجاحا لحكومته

شفق نيوز - بغداد

اعتبر رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، يوم السبت، إنهاء المهام العسكرية للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش، ومهام عمل بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" نجاحا لحكومة تصريف الاعمال التي يرأسها منذ ثلاث سنوات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الحفل التأبيني الذي أقامه تيار الحكمة الوطني، في العاصمة بغداد، في ذكرى اغتيال محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق.

وقال السوداني في كلمته "لقد حققنا انتقالة لم تقتصر على الخدمات والاقتصاد، وإنما شملت نجاحات سياسية كبيرة بملفات استراتيجية مهمة"، مشيرا الى أن "انتهاء مهمة التحالف الدولي، وإنهاء عمل بعثة (يونامي)، هو حصيلة برنامج حكومي كرس العمل لسيادة العراق واستقلال قراره السياسي".

وأضاف "انطلقنا في التواصل مع المحيط الإقليمي والدولي، كدولة ذات سيادة مكتملة و بمؤسسات دستورية رصينة وقوات مسلحة قادرة على حفظ أمن البلد"، مردفا بالقول إن "العالم أقر بأهمية ما تحقق من نجاحات في بناء الدولة والاستجابة القوية لمطالب شعبنا".

واعتبر السوداني "الإقبال على المشاركة في الانتخابات، كان استجابة من أبناء شعبنا لنتائج العمل بتنفيذ الأولويات الحكومية وفق منهج بناء الدولة ووضع العراق اولا"، منوها الى أن "المشاركة الانتخابية الفاعلة مثلت انعطافة مهمة نؤسس عليها ملامح المرحلة المقبلة، لترسيخ المسار الديمقراطي".

ودعا رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته "القوى الوطنية الى حسم الاستحقاقات الدستورية، انطلاقا من المسؤولية إزاء المصالح العليا للبلد"، في اشارة الى الاسراع بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.