السوداني يعد بمبادرة لـ"تصحيح الاخطاء": ملف البطالة من أولوياتنا  

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن حكومته تركز على ملف البطالة وستطلق مبادرة لاحتضان الشباب، وتغيير المسارات الخاطئة التي استحكمت في المراحل السابقة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان رئيس الوزراء قال خلال لقائه بجمع من الناشطين وممثلي منظمات المجتمع المدني وعددا من الأطفال الموهوبين في محافظة الديوانية، ان "محافظة الديوانية تستحق أن يُقدم لها الكثير من أجل تغيير واقعها الخدمي".

وشدد على أن الحكومة، وفي ضوء منهاجها الوزاري، تركز على ملف البطالة وتشغيل الشباب، وهي بصدد اطلاق مبادرة لاحتضان الشباب، وتغيير المسارات الخاطئة التي استحكمت في المراحل السابقة.

وبشأن تطوير الأداء الوظيفي والارتقاء بتقديم الخدمات المطلوبة، أكد السوداني أن الحكومة ستعتمد آليات واضحة لتقييم المسؤولين من نواحٍ عدة، وذلك على مستوى الادارة والنزاهة والقدرة على أداء الواجبات.

وأشار الى جهود منظمات المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية وإسناد الدولة، وأهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، في معالجة الكثير من الظواهر والمشاكل المجتمعية، داعيا الى تنسيق الجهد المشترك من أجل المواطن وخدمة المجتمع.

ووصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني صباح اليوم الى محافظة الديوانية، يرافقه وزيري الصحة والزراعة، وعقد اجتماعاً فور وصوله مع محافظ الديوانية والحكومة المحلية في المحافظة، كما اطلع على العمل في مصفى الديوانية النفطي، وأعلن من هناك عن خطة لتوسعة الإنتاج توفر أكثر من ثلاثة آلاف فرصة عمل.