السوداني يعد بحل مشكلة تمليك الأراضى السكنية للايزيديين

شفق نيوز/ وعد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بحل مشكلة تواجه المكون الايزيدي. جاء ذلك خلال استقباله وفد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية/UN HABITAT، برئاسة مدير البرنامج في العراق وائل الأشهب، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء مناقشة أوضاع المهجّرين من العراقيين أبناء الديانة الإيزيدية، وأهم المعوّقات التي تحول دون استكمال استقرارهم في مناطقهم التاريخية.

وتسلّم السوداني خلال اللقاء، خلاصة دراسة أعدّها البرنامج شملت إحصاء السكّان الأيزيديين من الذين سَبق لهم أن تسلموا أراضي سكنية بعدد 14 ألف قطعة أرضٍ منذ عام 1975، ولم تملّك لهم نظامياً لغاية الآن، وحالت سياسات النظام المُباد دون استكمال مُلكيتهم.

كما بيّن السوداني أهمية هذا الإجراء، وأن الحكومة تعكف على وضع حلٍ شاملٍ ودائم لهذه القضية، عبر عرضها على مجلس الوزراء واتخاذ القرار اللازم بشأنها.

وأكد أن "سنجار والمأساة التي تعرّض لها المكوّن الإيزيدي العراقي الأصيل، حاضرة في الأذهان ومقدّمة في المنهاج الوزاري، من أجل إنصاف جميع من تعرّض إلى الظلم ووحشية الإرهاب".