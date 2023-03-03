السوداني يعد الفساد "التحدي الأول" للدولة ويقول إن القرار السياسي "يطبخ" في مجلس الوزراء

شفق نيوز/ عدّ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، الفساد "التحدي الأول" للدولة العراقية، وقال إن القرار السياسي "يطبخ" في مجلس الوزراء.

حديث السوداني جاء خلال مقابلة مع قناة العربية السعودية يبث غداً السبت.

وأكد السوداني في تصريحاته التي تابعتها وكالة شفق نيوز، أنه "لا اشتراطات مفروضة على العراق من أي دولة سواء أكانت من أمريكا أو غيرها".

ولفت إلى أن "الفساد هو التحدي (رقم واحد) للدولة العراقية وليس داعش في الوقت الحالي".

وتابع السوداني، "نرفض الاعتداءات الخارجية على العراق وأعلنا ذلك في مواقف رسمية وصريحة".