السوداني يعد العراقيين بمناسبة 2024: سيكون عام الإنجازات

شفق نيوز/ وعد رئيس مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين، العراقيين بان يكون عام 2024 عام الإنجازات.

وقال السوداني في بيان وزعه مكتبه الإعلامي وورد لوكالة شفق نيوز؛ "اتقدم إلى شعبنا العراقي الكريم بأطيب كلمات التهنئة، والدعاء للباري عز وجل أن يحفظه في عراقنا الحبيب".

واضاف "ندخل عاماً جديداً، نحمل فيه تطلعات شعبنا ونعقد الأمل والعزيمة، ونجدد الإصرار على أن يكون عاماً مفعماً بالتقدّم والعمل والعطاء، والمضي بما التزمت به الحكومة في برنامجها وأولوياته التنفيذية، بأنها حكومة خدمات وإصلاح وتحقيق المتطلبات والاحتياجات، التي تلاقي تطلعات المواطنين في كل مكان من هذا الوطن الغالي".

وتابع "عامنا الجديد سيكون (عام الإنجازات) بإذن الله تعالى، سيكون عام تحويل الخُطط إلى واقع عمل، وقطف ثمار الجهد وحصاده، بما يلبي طموح مواطنينا في كلّ مكان".