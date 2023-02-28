السوداني يعدد فوائد الرقمنة المصرفية و"شركة فيزا" تدعم خطة الحكومة والبنك المركزي

شفق نيوز / عدّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن خطط الحكومة برقمنة التعاملات المصرفية ستيسر التعاملات المالية للمواطنين وتكافح غسيل الأموال، فيما أبدى ممثلون عن شركة "فيزا" دعمهم الشامل لخطّة الحكومة والبنك المركزي بنشر نقاط البيع بالبطاقات الإلكترونية (POS).

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الثلاثاء، وفداً من شركة فيزا العالمية لبطاقات الدفع الإلكتروني".

وأعرب السوداني خلال اللقاء عن "تصميم الحكومة على تنفيذ الإصلاح، والمضيّ بخطط الشمول المالي والرقمنة للتعاملات المصرفية، والارتقاء بها؛ لتلبّي المعايير العالمية، والمواصفات المعمول بها على مستوى دولي"، وفق البيان.

وأكّد السوداني أن "خطوات الحكومة في هذا المجال، ستيسّر التعاملات المالية للمواطنين، وتختزل الوقت وتعزز مظلة القانون بتنفيذ الضوابط التي تكافح غسيل الأموال".

من جانبهم أشار ممثلو شركة فيزا إلى "دعمهم الشامل لخطّة الحكومة بنشر نقاط البيع بالبطاقات الإلكترونية (POS)، وخطوات البنك المركزي العراقي، والبرنامج الحكومي الساعي للمزيد من المرونة في التعاملات الاقتصادية، مع رفع مستوى الكفاءة والالتزام القانوني" وفق ما ورد في البيان.