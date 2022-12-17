السوداني يطمئن المحاضرين المجانيين: عودوا لمدارسكم

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، أن حكومته تولي اهتماماً بملف المحاضرين المجانيين، مشيراً إلى تواصل الاجتماعات مع وزارة المالية والمحافظين لتحديد أعدادهم وتضمينهم في موازنة 2023.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل ممثلي تنسيقيات المحاضرين المجانيين بوزارة التربية في عموم المحافظات، بحضور ممثلين عن نقابة المعلمين العراقيين، واستمع إلى شرح مفصّل عن وضع المحاضرين وأعدادهم، وجهودهم في إسناد وزارة التربية عِبر سد النقص الحاصل في ملاكاتها التعليمية.

وأشاد السوداني "بالدور الكبير لهذه الشريحة التي قدمت خدمات جليلة للبلد وبصورة مجانية، ما يعكس درجة الإيثار التي يتمتعون بها، دون أن يعني هذا إغفال حقوقهم".

وشدد على أن ملف المحاضرين المجانيين يحظى باهتمام الحكومة، ودعا جميع المحاضرين المجانيين إلى العودة لمدارسهم، مؤكداً تواصل الاجتماعات مع وزارة المالية والمحافظين لتحديد أعداد المحاضرين المجانيين، والتخصيصات اللازمة لحسم هذا الملف ضمن موازنة 2023.

وبين السوداني أن الحكومة تعمل بشكل متواصل وتبذل كل الجهود لخلق فرص عملٍ في قطاعات جديدة متنوعة.

ويعد ملف المحاضرين المجانيين في وزارة التربية من الملفات الشائكة التي لم تتم معالجتها منذ سنوات عدة، حيث أن البعض منهم يمارسون عملهم منذ أكثر من عشر سنوات من دون أن يتم تثبيتهم على الملاك الدائم أو منحهم حقوقهم مقارنة بزملائهم من الكوادر التعليمية.

وفي الآونة الأخيرة تصاعدت حدة احتجاجات المحاضرين المجانيين إذ ينظموا تظاهرات موحدة في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب واستمرت لعدة أيام، وشهدت حصول إصابات للبعض منهم جراء محاولات القوات الأمنية لتفريقهم.