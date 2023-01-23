السوداني يطمئن العراقيين: ارتفاع الأسعار أمر وقتي

شفق نيوز/ وصف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق المحلية بأنه "أمر وقتي"، مشيرا الى أن الإدارتين اللتان تم تكليفهما في البنك المركزي والمصرف التجارة "ستعملان على تقليل ارتفاع أسعار الصرف".

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي في مقر وزارة التجارة وحضرته وكالة شفق نيوز، اننا" اتخذنا قرارات بحق من يحاول المضاربة والتأثير على السوق"، لافتا الى ان "ارتفاع الأسعار أمر وقتي وسنعمل على توفير جميع احتياجات المواطن في الأسواق".

وأكمل السوداني، ان" الإدارات التي تم تكليفها في البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة تمتلك مهارات وستعمل على تقليل ارتفاع اسعار الصرف".

وتابع، اننا" اطلقنا اليوم السلة الغذائية الخاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية، مبينا، ان" عدد افراد المشمولين بالسلة الغذائية الخاصة بالحماية الاجتماعية هم 5 مليون و 76 الف و649 فردا.

وفي وقت سابق اليوم، قرر السوداني، اعفاء محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف من منصبه، فيما كلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة، كما أحال مدير المصرف العراقي للتجارة على التقاعد، وكلف بلال الحمداني لإدارته إضافة إلى مهامه.

وكان السوداني قد اتخذ، أمس الأحد، قرارات عاجلة لـ"معالجة" سعر صرف الدولار الأمريكي إزاء العملة المحلية، وذلك خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية العراقية لبحث معالجات تقلّب سعر الصرف للعملة الأجنبية.

وأبرز ما تضمنته تلك القرارات، فتح نافذة جديدة لبيع العملة الأجنبية لصغار التجّار عبر المصرف العراقي للتجارة (TBI)، وتمويل البنك المركزي للمصرف بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار أميركي.

كما قرر إطلاق استيراد السلع والبضائع للشركات المسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية، وتسهيل إجراءات الاستيراد، وإلغاء إعمام هيئة الضرائب الخاص بفرض غرامات تأخيرية على المستوردين.

وقرر السوداني أيضا إشراك غرف التجارة واتحاد الصناعات في جلسات المجلس الوزاري للاقتصاد، ممثلين للقطّاع الخاص.