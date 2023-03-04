السوداني يطلق مبادرة "ريادة للتنمية والتشغيل" لدعم الطلبة والشباب

شفق نيوز/ أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، مبادرة ريادة للتنمية والتشغيل لدعم الطلبة والشباب وتمكينهم، وتطوير طاقاتهم الإبداعية لينالوا فرصاً في سوق العمل وخلق حركة اقتصادية فعّالة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير أعلن عن إطلاق هذه المبادرة خلال حفل حضره عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى العراق، فضلاً عن المدربين المعتمدين في المبادرة، التي ستشتمل على جميع محافظات العراق، وتستهدف المواطنين بالأعمار 16-50 سنة، من أجل احتضان الأفكار العلمية والعملية المنتجة وتطويرها ورعايتها.

وتهدف مبادرة ريادة إلى تحفيز فئات الطلبة والشباب على التفاعل مع متغيرات سوق العمل والتطوّر التكنولوجي، واستثمار المهارات الفردية والمواهب والقدرة على الابتكار.

كما ستشمل المبادرة إطلاق منصّة ريادة الإليكترونية بواجهات متعددة، للمشاريع، وللتواصل، وفعاليات التدريب، وواجهات حاضنة للأعمال الريادية.