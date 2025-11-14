السوداني يطلق جملة تعهدات: ماضون بالإعمار لأكثر من 20 عاماً

شفق نيوز- بغداد

تعهد رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، باستمرار مشروع "الإعمار والتنمية" في نهجه الإصلاحي لأكثر من عشرين عاماً، من أجل تصحيح المسارات وتعزيز التنمية في مختلف الملفات والقطاعات لتلبية تطلعات العراقيين.

جاء ذلك خلال استقباله عدداً من المرشحين الفائزين في الانتخابات التشريعية ضمن الائتلاف الذي يرأسه، بحضور رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إياد علاوي، ووزير العمل أحمد الأسدي وعدد من الوجهاء والشخصيات من جماهير الائتلاف.

وذكر المكتب الإعلامي للائتلاف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني أشار إلى أن الانتخابات التشريعية الأخيرة شهدت عودة الثقة بين الشعب والعملية السياسية من خلال المشاركة الواسعة غير المسبوقة منذ سنوات، وأن نسبة المشاركة في الانتخابات التي تجاوزت 56% لم تكن متوقعة.

ولفت إلى أن المؤسسات الدولية والإقليمية تنظر إلى معيار نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات، وهو ما يمثل الثقة الشعبية بالعملية السياسية القائمة.

وأوضح السوداني أن مشروع الإعمار والتنمية ماضٍ في نهجه الإصلاحي، والعمل على تصحيح المسارات وتلبية تطلعات العراقيين، مؤكداً أن الحكومة ومشروع ائتلاف الإعمار والتنمية تعرضا قبل الانتخابات إلى حملة من التضليل والتزييف، مرجحاً استمرار التشكيك في فوز القائمة وما حققته من أصوات بلغت قرابة 1.4 مليون صوت، وهو ما لم تصل إليه أي جهة سياسية في كل الانتخابات.

وأكد أن قيادات الائتلاف ستخوض عملية تفاوض للوصول إلى مشروع برلماني–حكومي قادر على تلبية تطلعات المواطنين ومواجهة التحديات الراهنة.

وأضاف، أن ائتلاف الإعمار والتنمية مشروع وطني يضم شخصيات سياسية ووطنية لديها إيمان بمشروع الإعمار والتنمية، وما حصلنا عليه من أصوات في مختلف المحافظات يعكس ثقة الناس بمشروعنا، وحصولنا على هذا العدد من الأصوات يشكل تحدياً أمامنا لتقديم خدمات بمستوى يليق بطموح المواطنين الذين شاركوا في الانتخابات ومنحونا هذه الثقة.

وتابع، أن الأداء الحكومي كان سبباً رئيسياً في عودة الثقة الشعبية بالعملية السياسية، وسنضاعف العمل، وسنحقق الكثير مما بدأناه في المدة السابقة، وسيستمر الإعمار في العراق لأكثر من عشرين عاماً، وسنعمل على تعزيز التنمية في مختلف الملفات والقطاعات.

وأظهرت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فوز السوداني وتسعة من أعضاء حكومته، مع خسارة أربعة آخرين من الوزراء على الرغم من تحقيقهم أصواتاً تُقدر بالآلاف.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء أول أمس الأربعاء، أن تحالف "الإعمار والتنمية" بزعامة السوداني سجل تقدماً كبيراً في النتائج الأولية، محققاً 1,317,346 صوتاً في 12 محافظة من أصل 18، وجاء ثانياً حزب تقدم برئاسة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وثالثاً ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.