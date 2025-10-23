السوداني يطلق جملة تحذيرات تتعلق بمستقبل العراق قبيل الانتخابات

شفق نيوز- بغداد

حذر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، من أن الانتخابات المقبلة، إما أن تؤسس لـ"الاستقرار" او "التراجع والتفريط بالمنجزات".

وقال السوداني، خلال استقباله شيوخ ووجهاء عشيرة آل إزيرج في بغداد، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي وورد لوكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات النيابية السادسة، إما أن تؤسس نتائجها لاستقرار يحافظ على ما تحقق بهذه الفترة، او التراجع والتفريط بالمنجزات".

وأضاف "هناك من يمارس الكذب والتضليل والتشويه في محاولة للتأثير على ما تحقق من إنجازات وارباك المشهد".

وتابع "حكومتنا جاءت في ظرف عصيب، وبدأت منذ اليوم الأول لعملها بمتابعة حاجات المواطنين واولوياتهم"، مبينا أن "الحكومة اتخذت خطوة مهمة بتعيين الخريجيين وتثبيت العقود والمحاضرين".

وأشار إلى أن "ملف الخدمات كانت له الأولوية في عملنا من خلال الجهد الخدمي، واكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة وإطلاق مشاريع جديدة في بغداد والمحافظات".

واستطرد أن "صناديق الاقتراع هي من سيحدد إدارة البلاد للسنوات الأربع المقبلة، ويجب ان يحسن الناخب اختيار من يمثله في مجلس النواب".

ولفت إلى أنه "حافظنا على أمن العراق واستقراره بعيدا عن أي مواقف انفعالية، مع الحفاظ على موقفنا المبدئي الداعم للقضية الفلسطينية".