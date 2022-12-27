السوداني يطلق الاستمارة الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل

شفق نيوز/ أطلق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الاستمارة الإلكترونية الخاصة بتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل، الذين قرر مجلس الوزراء تعيينهم في جلسة سابقة له، البالغ عددهم 74728 شخصاً.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فإن إطلاق الاستمارة بعد عرض تفاصيلها التقنية والفنية عليه، وذلك بحضور وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس وأعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وكان السوداني قد وجّه في وقت سابق، وزارة المالية بالإسراع في إنهاء استحداث الدرجات والعناوين الوظيفية للخريجين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا؛ لحسم ملفاتهم المعلّقة منذ العام 2003، كي تتسنى، لمجلس الخدمة الاتحادي، عملية تعيينهم، وفق استمارة إلكترونية معتمدة، بإجراء يمنع أي تدخل يدوي غير قانوني أو تلاعب في استمارات التعيينات.

وكانت وزارة المالية قد قررت في وقت سابق من اليوم ايقاف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات اعتبارا من الأول من كانون الثاني 2023 وان تنظيم الأمور المالية والقانونية سيكون وفق نسبة الصرف 12/1 لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2023"