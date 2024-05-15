السوداني يطلع واشنطن على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي ويدعو شركاتها للاستثمار في العراق

شفق نيوز/ أطلع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون موارد الطاقة جيفري بايت، على جهود الحكومة وخطواتها في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، داعياً الشركات الأمريكية إلى العمل والاستثمار في العراق.

وفي اللقاء الذي حضرته السفيرة الأمريكية لدى العراق، جرى استعراض أبرز ملفات التعاون في مجال الطاقة، بجميع أشكالها، وسبل تطويره، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، وفقاً لبيان صدر عن مكتب السوداني وورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني، خلال اللقاء، حرص الحكومة على تطبيق منهاجها التنفيذي ضمن محور تحقيق الاكتفاء الذاتي للطاقة، في مجالات استغلال الغاز الطبيعي والمصاحب المنتج محلياً، وتوليد الكهرباء وتوفير المشتقات النفطية، وإنتاج الأسمدة الكيمياوية والمواد البتروكيماوية، لافتاً إلى مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر نيسان الماضي، والتي يجري تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار السوداني إلى جهود الحكومة وخطواتها في مجال الإصلاح الاقتصادي والمالي، لاسيما في مجالات الضريبة والجمارك والقطاع المصرفي، واستكمال عناصر البيئة الاستثمارية المثالية، داعياً الشركات الأمريكية إلى العمل والاستثمار في العراق.

من جانبه، أشاد بايت بجهود الحكومة العراقية في تطوير قطاع الطاقة، كما أشار إلى البيان المشترك لرئيس مجلس الوزراء والرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، الذي يمثل خارطة طريق وإطاراً للعمل والتعاون المثمر، مؤكداً رغبة الشركات الأمريكية في الاستثمار وتوسعة نشاطاتها داخل العراق.