السوداني يطلع على خطط وبرامج القوات العراقية: يجب ان يكون وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة

شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، على ضرورة ان يكون تسليح القوات العراقية وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة، فيما اطلع على خطط وبرامج تسليح اللجنة العليا للتسليح.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، مساء اليوم الاثنين، الاجتماع الثاني للّجنة العليا للتسليح".

وأضاف ان السوداني "اطلع خلال الاجتماع، على خطط وبرامج التسليح التي أعدتها اللجنة، بالإضافة إلى الأولويات المعتمدة في تسليح القوات الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، كما شهد الاجتماع مراجعة الإجراءات المتعلقة بتوجيه السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن الأراضي الخاصة بالمعسكرات".

وأكد السوداني على "ضرورة أن يكون تسليح القوات الأمنية وفقاً للمرحلة الراهنة ومتطلباتها، واستناداً إلى خطط الحكومة لتنمية قدرات القوات العراقية، من أجل تأدية مهامّها على أفضل وجه".