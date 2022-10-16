السوداني يطلع بلاسخارت على برنامجه الحكومي و"يونامي" تعلن دعمها تشكيل الحكومة

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن برنامجه الحكومي سيركز على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد اللقاء، "مناقشة الأوضاع السياسية العامة في البلاد، والتأكيد على تعزيز التعاون مع المنظمة الأممية، وتدعيم آليات النظام الديمقراطي في العراق".

وأكد السوداني، أن "برنامجه الحكومي سيركز على معالجة المشكلات الخدمية ومكافحة الفساد، معرباً عن حرص الحكومة القادمة على الاستماع إلى صوت الشباب، ومراعاة ملف حقوق الإنسان والأقليات، فضلاً عن الاستعداد للعمل من أجل علاقات خارجية متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي على أساس المصالح المشتركة التي تحفظ سيادة العراق".

من جانبها قدمت بلاسخارت التهاني الى السوداني بمناسبة تكليفه لرئاسة مجلس الوزراء، وأكدت دعم البعثة الأممية لتشكيل حكومةٍ تلبّي تطلعات الشعب العراقي بجميع مكوّناته، وفقاً للبيان.