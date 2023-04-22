السوداني يطلب من مجلس النواب إقالة 4 محافظين بعد العيد

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي مطلع، يوم السبت، بأن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أرسل كتاباً إلى مجلس النواب لإقالة أربعة محافظين بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني أرسال كتاباً إلى مجلس النواب يطلب فيه إقالة محافظ نينوى نجم الجبوري، ومحافظ الأنبار علي فرحان الدليمي، ومحافظ ذي قار محمد هادي الغزي، ومحافظ بابل وسام أصلان الجبوري"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سبق وأن أعد استطلاعاً عن أداء المحافظين وأرسله إلى مجلس النواب يتولى نواب كل محافظة تقييم أداء المحافظ ومدى كفاءته من عدمها.