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السوداني يطلب رسمياً من رئاسة البرلمان عقد جلسة منح الثقة الخميس

Category: سیاسة

Date: 2022-10-25T18:11:44+0000
السوداني يطلب رسمياً من رئاسة البرلمان عقد جلسة منح الثقة الخميس

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الثلاثاء، بأن رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، طلب بشكل رسمي من رئاسة مجلس النواب عقد جلسة للتصويت على كابينته الوزارية بعد غد الخميس.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن السوداني أرسل طلباً رسمياً إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة منح الثقة لكابينته الحكومية في يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك بالتزامن مع عقد قادة الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، يعقدون الآن اجتماعاً في منزل القيادي بالإطار حيدر العبادي لاستكمال التشكيلة الحكومية.

وقال مصدر سياسي مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماعاً مهماً لاستكمال توزيع الحقائب الوزارية الاثني عشرة الخاصة بالمكون الشيعي، وتقاسمها بين كتل وأحزاب الإطار".

وبين أن "توزيع الوزارات سيكون بالتنسيق والتشاور مع رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني".

وفي وقت سابق اليوم، كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، عن عدد حقائبه الوزارية في الحكومة المرتقبة برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال القيادي في الائتلاف فاضل موات، لوكالة شفق نيوز، إنه "وفق الوزن الانتخابي فإن حصة ائتلاف دولة القانون في حكومة السوداني تكون أربع وزارات لكننا دائما كنا (ام الولد) وكل همنا تشكيل الحكومة والإسراع بحسم هذا الملف، إذ سيكون لنا حقيبتين فقط في الحكومة الجديدة".

وبين أن "ائتلاف دولة القانون سيكون له وزارة التعليم العالي، وربما معها وزارة النقل أو العمل والشؤون الاجتماعية، وهذا خاضع للحوارات التي تجري حالياً ما بين الكتل والأحزاب ورئيس الوزراء المكلف".

فيما حصلت الكتل الإطارية الأخرى على باقي الوزارات الاثني عشرة.

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