السوداني يطلب المساعدة الفنية من "الأوروبي لإعادة الإعمار" لتعزيز القطاع المصرفي

شفق نيوز/ طلب رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الخميس، المساعدة الفنية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية/ EBRD لتعزيز القطاع المصرفي في العراق وتطويره، فيما أكد أن الحكومة لديها الكثير من المشاريع التي يمكن أن يسهم البنك في تمويلها، منها مشاريع البنية الأساسية الحيوية كالطرق والجسور ووسائل النقل العام.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر إقامته في لندن وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية/ EBRD، برئاسة رئيسة البنك أوديل رينو باسو.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز، فإن السوداني عبر عن تقديره لموافقة اعضاء البنك على انضمام العراق إليه في شهر تشرين الأول من العام الماضي، مؤكدا أهمية الشراكة مع البنك، خصوصاً وأنها تتضمن التعاون في قطاعات عديدة وضعتها الحكومة ضمن أولويات برنامجها الحكومي.

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، التباحث في آليات تنفيذ الاتفاق الموقع مع البنك الذي صوت عليه مجلس النواب سابقاً، ودور البنك في تطوير القطاع الخاص العراقي، بجانب مناقشة فرص التعاون في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، للحد من انبعاثات الكاربون وزيادة كفاءة الطاقة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لديها الكثير من المشاريع التي يمكن أن يسهم البنك في تمويلها، منها مشاريع البنية الأساسية الحيوية كالطرق والجسور ووسائل النقل العام، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع، وكذلك طلب المساعدة الفنية من البنك لتعزيز القطاع المصرفي في العراق وتطويره، مشيراً إلى أهمية أن يزور رئيس البنك العراق لاستكشاف فرص التعاون المحتملة.

وتم خلال اللقاء اقتراح إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتحديد أولويات المشاريع التي سيشارك فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العراق، بحسب ما جاء في البيان.