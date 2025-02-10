السوداني يطالب العشائر العراقية بإنهاء النزاعات ودعم استقرار عمل الشركات

شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، العشائر العراقية، إلى إنهاء النزاعات وإسناد الحكومة في تعزيز الأمن ومحاربة المخدرات والأفكار الهدامة، ودعم استقرار عمل الشركات في المشاريع الخدمية.

جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر العشائري العام لشيوخ عموم عشائر العراق، الذي نظمته وزارة الداخلية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد السوداني، دور عشائر العراق الفاعل في بناء ودعم سيادة الدولة وقوانينها، وفي ترسيخ الاستقرار والأمن، كما اشار الى دور أبناء العشائر من عموم مناطق البلاد في مواجهة الإرهاب وحماية البلد.

وأضاف أن البرنامج الحكومي افرد مكانة خاصة للعشائر؛ لأهمية دورها ومساهمة أبنائها في تحقيق التنمية والخدمات والإعمار، ودعم المشروع الوطني الذي تبنته الحكومة.

وأشار رئيس الوزراء، الى أهمية الدعم العشائري بإسناد جهد الحكومة التي أطلقت الكثير من المشاريعِ وأعادت العمل بالمتلكئ منها، كما اطلقت حزمة كبيرة من الإصلاحات لمعالجة ما ورثته من تركة لسياسات خاطئة امتدت لعقود ووضعت البلد في زاوية الاقتصاد الأحادي.

ولفت إلى أن "العشائر أحد أهم التشكيلات الاجتماعية التي تمثل مظلة وعنواناً حيوياً يعبر عن وطنيتها، ومواقفها واضحة في ترسيخ الاستقرار، والمحافظة على الأمن ودعم مؤسسات الدولة".

وتابع: "قطعنا أشواطاً كبيرة بالإصلاحات ونريد من عشائرنا المساهمة بها ودعمها لأنها تؤسس لنهضة شاملة ستغير من حاضر ومستقبل العراق"، مردفاً: "نحث شيوخ العشائر والوجهاء في المحافظات على المساهمة في دعم استمرار عمل الشركات بالمشاريع الخدمية".

وشدد السوداني، بالقول: "على العشائر التحرك بشكل حاسم لفض النزاعات التي يذهب ضحيتها الأبرياء، وإنهاء المظاهر السلبية، كما يجب التعاون مع الأجهزة الأمنية لمحاسبة المسيئين وعدم احتضانهم وتقديمهم للعدالة، لأن أمن البلد فوق كل شيء".

وزاد بالقول: "يجب تحصين أبناء العشائر أمام الأصوات الداعية للفتنة، والتي تريد تمزيق نسيج بلدنا الاجتماعي لغايات طائفية أو عرقية".

وختم السوداني حديثه بالإشارة إلى أن "الحكومة تعاملن مع تطورات المنطقة بمبدأ الحكمة، وسياستها المتوازنة حصنت العراق وأبعدت عنه شبح العدوان والاحتراق بنار حرب أرادوها أن تحرق جميع بلدان المنطقة".