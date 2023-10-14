السوداني يضيّف اجتماعاً طارئاً لقوى الإطار التنسيقي لمناقشة التطورات في غزة

شفق نيوز/ ضيّف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً لقوى الإطار التنسيقي ( يضم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري)، جرت خلاله مناقشة التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان مصدر سياسي مطلع ابلغ وكالة شفق نيوز؛ عن عقد اجتماع لقيادات الإطار التنسيقي لمناقشة تطورات الاوضاع السياسية في العراق وحرب غزة.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن المجتمعين أدانوا "الهجمة الصهيونية المستمرة في الأراضي المحتلة والاستهداف المباشر للمدنيين، والحصار الوحشي الذي تنفذه سلطات الاحتلال على قطاع غزة، وتسببه بتفاقم الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على إيقاف الانتهاكات التي تمارس ضدّ الفلسطينيين".

وثمن المجتمعون المواقف العراقية الحكومية والشعبية والنيابية، وفي مقدمتها موقف المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، داعين إلى مواصلة التظاهرات والفعاليات الشعبية والوطنية المساندة للقضية الفلسطينية.

كما عبروا عن شكرهم للحكومة العراقية على موقفها الشجاع في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، مؤكدين أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية مع دول العالم من أجل حماية الشعب الفلسطيني.

ودعا المجتمعون مجلس النواب إلى تبني مشروع قرار وموقف موحد تجاه هذه التجاوزات، بحسب البيان.