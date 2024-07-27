السوداني يضغط على الفصائل لتهدئة التصعيد ضد الأمريكيين ويطلب دعم طهران

شفق نيوز/ يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى ممارسة الضغط على الفصائل المسلحة الموالية لإيران لوقف تصعيدها ضد المصالح والأهداف الأمريكية في العراق، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني يعمل منذ أيام للضغط على الفصائل المسلحة لإيقاف عمليات التصعيد ضد الأمريكيين بعد عملية قصف قاعدة عين الأسد، خشية من ردود أفعال امريكية قد تصعد الموقف الأمني وتربكه داخل العراق".

واضافت المصادر، ان "السوداني تواصل مع شخصيات ايرانية من اجل ان تضغط طهران على تلك الفصائل لوقف تصعيد عملياتها ضد الأمريكيين ومنحه فرصة جديدة لإنهاء الوجود الأمريكي في العراق عبر الحوار والتفاوض، لكن لغاية الآن الفصائل ترفض ضغوطات السوداني والمقربين منه عليها".

وأمس الجمعة، أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، وقوع هجوم على المنطقة القريبة من قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، دون أن يسفر عن إصابات بين أفراد الجيش الأمريكي.

وكان مصدر أمني قد أفاد، مساء أول امس الخميس، باستهداف القاعدة بصاروخين على الأقل.