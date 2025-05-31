السوداني يضع شرطين لصرف رواتب موظفي كوردستان: قرض ومفاوضات قبل العيد

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، يوم السبت، أن رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني أعرب عن استعداده لصرف رواتب موظفي إقليم كوردستان عن شهر أيار/مايو الجاري، بشرطين أساسيين، في ظل ضغوط سياسية داخلية وخارجية متصاعدة.

وبحسب مصدر خاص بوكالة شفق نيوز، فإن السوداني يعتزم، خلال منتصف الأسبوع المقبل، إصدار أمر بصرف رواتب موظفي الإقليم، ولكن بصيغة "قرض مؤقت" من الحكومة الاتحادية، وخارج الحسابات المالية الرسمية الخاصة بالإقليم.

وأوضح المصدر، أن الشرط الأول لصرف الرواتب يتمثل في إرسال تلك المبالغ كقرض، وليس ضمن مستحقات الإقليم، بينما يتمثل الشرط الثاني في تشكيل لجنة عليا مشتركة بين أربيل وبغداد، تتولى وضع حلول جذرية لأزمة الرواتب المتراكمة لسبعة أشهر من عام 2025، على أن يتم التوصل إلى تفاهمات قبل حلول عيد الأضحى.

يأتي هذا في وقت تقرر فيه عقد اجتماع موسّع، اليوم السبت، يضم القوى والأطراف السياسية في إقليم كوردستان في مدينة أربيل، لبحث الأزمة المالية، بينما يُنتظر أن يجري وفد من حكومة الإقليم، يوم غد الأحد، زيارة إلى العاصمة بغداد لمواصلة الحوار مع الحكومة الاتحادية.

وتُعد أزمة رواتب موظفي إقليم كوردستان من أبرز الملفات الخلافية بين بغداد وأربيل، في ظل استمرار الجدل حول الصادرات النفطية، والالتزامات الدستورية، والسياسات المالية، ما يجعل اللقاءات المرتقبة بين الجانبين محورية في كسر الجمود السياسي والمالي القائم.