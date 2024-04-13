السوداني يصل واشنطن بالتزامن مع هجوم إيراني كبير على اسرائيل

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتأتي الزيارة بالتزامن مع هجوم إيراني واسع شنه الحرس الثوري على اسرائيل، رداً على مقتل مسؤول أمني إيراني رفيع خلال قصف مبنى السفارة الإيراني في دمشق.

وتستمر زيارة السوداني لمدة ‪ 5‬أيام وتشمل ثلاث ولايات (واشنطن‪ ،‬مشيغن،‪ ‬وهيوستن)‬.

وسيلتقي السوداني، الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع في مقر البنتاغون، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، وأعضاء في الكونغرس الأمريكي.

كما سيلتقي بمسؤولي شركات طاقة أميركية، وأبناء الجالية العراقية في ثلاث ولايات التي تشمل الزيارة.