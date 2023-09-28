السوداني يصل نينوى لمتابعة فاجعة الحمدانية

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الخميس، الى محافظة نينوى لمتابعة أحداث وتداعيات فاجعة الحمدانية وتقديم التعازي لذوي الضحايا.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن السوداني وصل صباح اليوم، إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية (بغديدا) وزيارة المصابين وعوائل الضحايا.

وأعلنت الحكومة العراقية، يوم أمس الأربعاء، الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً بالضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.

وأفادت سلطات الأمن، بمصرع واصابة أكثر من 200 شخص جراء حادثة حريق قاعة الأعراس في قضاء الحمدانية شرقي مدينة الموصل، مشيرة إلى نقل العشرات من الجرحى إلى مستشفيات اقليم كوردستان.