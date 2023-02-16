السوداني يصل ميونخ للمشاركة في مؤتمر للأمن

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بعد ظهر اليوم الخميس، إلى مدينة ميونخ الألمانية على رأس وفد حكومي رفيع، للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته 59، وفقا لبيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز.

وغادر السوداني، في وقت سابق من اليوم الخميس، العراق متوجهاً إلى ألمانيا على رأس وفد حكومي رفيع، وذلك للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن في دورته الـ 59.

ومن المقرر أن يشارك ايضا رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني في مؤتمر ميونخ للأمن والتي ستُعقد في أيام 17-19 من شهر شباط الجاري.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز فان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيشارك في مؤتمر ميونخ التاسع والخمسين الأمن الذي يقام للفترة من 17 شباط الجاري لغاية 19 منه بمشاركة 45 رئيسا ورؤساء وزراء لبحث الموضوعات السياسية والامنية العالمية، كما سيشارك في المؤتمر 100 وزير دفاع وخارجية وداخلية لمختلف بلدان العالم، فضلا عن عشرات القادة والشخصيات العالمية البارزة وخبراء الامن والارهاب.

وسيشارك رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني والرئيس الفرنسي وسكرتير الناتو ورئيس الاتحاد الأوروبي ووفد أمريكي كبير يضم في معظمه أعضاء في الكونغرس، بالاضافة الى وفد اوكراني والعديد من الوفود العالمية والمنظمات والمراكز الاستراتيجية والسياسية العالمية.

ولن تشارك في المؤتمر كل من ايران وروسيا بحسب رئيس المؤتمر كريستوف هيوسغن الذي ذكر بأنه ليس لروسيا مكان في المؤتمر لأنه تم إثبات ارتكابها جرائم الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن ايران لن تشارك أيضا في المؤتمر هذه المرة لخرقها مبادئ حقوق الإنسان، وسيشارك بدلا عنها عدد من شخصيات المعارضة.