السوداني يصل إلى نيويورك

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني مساء السبت، إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين.

وكان مكتب رئيس الوزراء، قد أعلن أمس الجمعة، أن السوداني، سيغادر يوم غد السبت، إلى الولايات المتحدة، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يغادر يوم غد السبت، متجهاً إلى نيويورك، على رأس الوفد الرسمي المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها التاسعة والسبعين".

ولفت إلى أن "السوداني سيلقي كلمة العراق أمام الجمعية العامة، كما سيلقي كلمة في قمّة المستقبل التي يُشارك فيها العديد من قادة الدول والرؤساء، وتُعنى بتعزيز التعاون ومواجهة التحديات وتأكيد الالتزامات".

وبين أن "السوداني سيعقد سلسلة من اللقاءات والحوارات مع عدد من قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة، ورؤساء الوفود المشاركة، فضلاً عن اللقاء بالأمين العام للأمم المتحدة، وعدد من مسؤولي المنظمات والهيئات الدولية والأممية".