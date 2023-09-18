السوداني يصل إلى نيويورك

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الامريكية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني وصل الى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الثامنة والسبعين".

وغادر السوداني العاصمة بغداد مساء امس الأحد، متوجهاً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثامنة والسبعين.

جاء ذلك وفق بيان مقتضب صدر عن مكتبه الاعلامي، ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وسيشارك الوفد العراقي، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة السوداني، ووزير الخارجية فؤاد حسين، وسيلتقيان هناك بالعديد من قادة العالم، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف.

ووصل حسين، يوم الجمعة الماضي، إلى نيويورك، لتهيئة زيارة رئيس الوزراء، تمهيداً للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.