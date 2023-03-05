السوداني يصل إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق بضع ساعات.. صور

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، إلى مصر في زيارة رسمية تستغرق بضع ساعات.

وجرت، صباح اليوم، في مطار القاهرة الدولي، مراسم استقبال رسمية للسوداني، الذي يزور العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات.

وكان على رأس المستقبلين رئيس وزراء جمهورية مصر العربية مصطفى مدبولي. وشهدت المراسم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين، واستعراض حرس الشرف.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير سيجري خلال الزيارة، مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين، تتناول عدداً من الملفات المشتركة بين الجانبين.

ويضم الوفد الحكومي المرافق لرئيس مجلس الوزراء كلا من: فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وأثير داود سلمان، وزير التجارة.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي والوفد المرافق عقب وصوله مطار القاهرة؛ وذلك بحضور أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، رئيس بعثة الشرف.

ومن المقرر أن يعقد مدبولي والسوداني جلسة مباحثات، لمناقشة مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، ومقترحات تعزيز التعاون بين البلدين، بما في ذلك موضوعات التعاون الثلاثي مع الأردن، وفقا لوسائل اعلام مصرية.