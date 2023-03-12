السوداني يصل لمحافظة البصرة لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ وعدد من المشاريع الستراتيجية

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأحد، إلى محافظة البصرة لافتتاح مؤتمر العراق للمناخ، الذي تستضيفه المحافظة على مدى يومين، بمشاركة دولية وإقليمية وحكومية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان اليوم، إن المؤتمر سيناقش تأثير التغيّرات المناخية في العراق وسبل المعالجة، ويأتي انسجاماً مع المنهاج الوزاري للحكومة، وتلبيةً لمتطلبات البرنامج الحكومي في إيجاد المعالجات الناجعة للتخفيف من آثار مشكلة التغيّر المناخي في العراق، التي تتركز في شحّ المياه وزيادة مساحات التصحّر.

ووفقا للبيان فإن زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى البصرة تتضمن افتتاح مستشفى السياب، وافتتاح سايلو أم قصر.