السوداني يصل إلى قضاء سنجار

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، إلى قضاء سنجار، على رأس وفد حكومي.

وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الوفد يضمّ وزير الصحة ومحافظ نينوى ورئيس هيأة إعمار المناطق المحررة ورئيس صندوق إعمار سنجار وسهل نينوى ووكيل وزارة التخطيط ونائب قائد العمليات المشتركة وعدداً من المستشارين والمسؤولين".

وكان السوداني وصل صباح اليوم الاثنين، الى نينوى لافتتاح عدد من المشاريع في المحافظة، حيث وضع حجر الاساس لمدينة الغزلاني السكنية.

وأمس الأحد، أخبر مصدر وكالة شفق نيوز، بزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء إلى محافظة نينوى، لافتتاح ووضع حجر الأساس لبعض المشاريع المهمة في مدينة الموصل وبعض الاقضية والنواحي.

وأشار المصدر الى أن "السوداني سيفتتح مستشفى ربيعة ويضع حجر الأساس لانطلاق مشروع معسكر الغزلاني (جنوبي الموصل) والذي طرح كفرصة استثمارية كوحدات سكنية ومشاريع أخرى". ووفقاً للمصدر فإنه "من المتوقع أن يزور السوداني قضاء سنجار للاطلاع على اوضاعه".