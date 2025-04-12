السوداني يصل إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، إلى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وكان رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني وعدد من الوزراء والمسؤولين في حكومته في استقبال السوداني والوفد المرافق له في مطار اربيل الدولي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الجانبين سيبحثان عدداً من الملفات الخارجية والداخلية ومن بينه الخلافات والقضايا العالقة بين اربيل وبغداد.

وأضاف أن مسرور بارزاني والسوداني سيناقشان أيضا مسألة استئناف صادرات نفط الاقليم عبر ميناء جيهان التركي.

وهذه خامس زيارة يجريها رئيس الحكومة العراقية الى اقليم كوردستان منذ توليه منصبه وكان آخرها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2024.