السوداني يصل إلى دولة الكويت في زيارة رسمية

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى دولة الكويت، على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية.

وكان في استقبال السوداني، لدى وصوله مطار الكويت، رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح وعدد من الوزراء والمسؤولين الكويتيين.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني أنه جرت مراسم استقبال رسمية وعزف السلام الوطني لكل من العراق والكويت.

وأوضح البيان السوداني "سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الأشقاء في دولة الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".