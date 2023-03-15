السوداني يصل إلى السليمانية

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى مدينة السليمانية، وذلك ضمن زيارته إقليم كوردستان العراق.

وذكر بيان صادر عن مكتب السوداني اليوم، ان الاخير تم استقباله لدى وصوله؛ رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، و نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قباد طالباني، وعدد من المسؤولين في المحافظة.

وأضاف البيان أن السوداني سيلتقي خلال زيارته المسؤولين في المحافظة وعدداً من رؤساء الأحزاب السياسية، كما سيلقي كلمة في ملتقى السليمانية السابع، تتناول أهم التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجه العراق والمنطقة.