السوداني يصل كنيسة "سيدة النجاة" وسط بغداد للمشاركة في قداس الميلاد

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، الى كنيسة سيدة النجاة ببغداد. وقال مكتبه السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني سيشارك في القدّاس المقام بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة".

وقال السوداني، إن "الحكومة تعتز بجميع المكونات العراقية وقوتنا بتنوعنا"، موضحاً ان "الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد علامة واضحة لانتصارنا على الإرهاب".

واضاف ان "العراقيين تمكنوا من صد الإرهاب بكل شجاعة".

كما ذكر مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في بيان، أن "الحلبوسي حضر القداس الإلهي بمناسبة عيد الميلاد المجيد في كنيسة سيدة النجاة للسريان الكاثوليك".

وارتكبت منظمة دولة العراق الإسلامية التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين في عصر 31 تشرين الأول من العام 2010 مجزرة كنيسة سيدة النجاة في منطقة الكرادة ببغداد عندما اقتحم مسلحون الكنيسة أثناء أداء مراسم القداس.

وانتهت الحادثة بتفجير المسلحين لأنفسهم وقتل وجرح المئات ممن كانوا بداخل الكنيسة.