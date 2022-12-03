السوداني يصل سامراء في مستهلّ زيارته إلى محافظة صلاح الدين

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، إلى قضاء سامراء في مستهلّ زيارته إلى محافظة صلاح الدين، وفقا لما أعلنه بيان صادر عن الحكومة الاتحادية.

فور وصوله الى سامراء عقد السوداني اجتماعا مع رئيس الحكومة المحلية، وعدد من المسؤولين المحليين في المحافظة، وفقا لما أفاده مراسلنا.

وأجرى السوداني يوم 19 من شهر تشرين الثاني الماضي أولى محطات زيارته التفقدية إلى محافظة الديوانية جنوبي العراق.

وأطلع السوداني على الواقع الخدمي للمحافظة، وأعلن من هناك بدء العمل في مشروع توسعة مصفاة الشنافية الذي سيعمل على زيادة طاقة الإنتاج في المصفاة مـن 20 الـف برميـل يومياً الـى 90 الف برميل يومياً، بإضافة وحـدة تكرير بطـاقـة 70 الـف برميل في اليوم، مؤكدا انه تم التوجيه بأن يكون الانتاج متوافقا مع المتطلبات البيئية.