مكتبه: السوداني يصل الى بابل ويفتتح مشاريع

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى محافظة بابل، إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

وذكر مكتبه الاعلامي، في بيان مقتضب، إن الزيارة تأتي "ضمن سلسلة زياراته الميدانية إلى المحافظات".

وأفاد بيان لاحق للمكتب، بأن رئيس الوزراء أطلق العمل في مشروع مطاحن الاتحاد بالمحافظة، مبينا أنه أحد مشاريع القطاع الخاص، لإنتاج الطحين الصفر بطاقة إنتاجية 3 آلاف طن يومياً.

كما افتتح السوداني مشروع توسعة مصنع إنتاج السكر، ومصنع استخلاص الزيوت النباتية، ومصنع إنتاج الأعلاف النباتية ومصنع البريمكس، في شركة الاتحاد أحد مشاريع القطاع الخاص بمحافظة بابل