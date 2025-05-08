السوداني يصل أنقرة ويعد مشروع "طريق التنمية" نهجاً اقتصادياً لمواجهة الأزمات

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، وفقا لما أعلنه مكتبه الاعلامي في بيان مقتضب.

وقبل توجهه الى أنقرة كتب السوداني مقالاً صحفياً، وصف فيه "مشروع طريق التنمية"، الذي بدأ العراق بإنشائه لنقل البضائع من الخليج والذي يمر عبر تركيا وصولا إلى أوروبا بأنه يمثل توجها لنهج اقتصادي للتصدي للأزمات.

وقال رئيس مجلس الوزراء في مقاله، إن "العراق يدعو إلى اعتماد نهج اقتصادي تكاملي يعالج التفاوت التنموي ويعزز القدرة الجماعية على مواجهة أزمات الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد"

وأضاف أن "مشروع (طريق التنمية) الذي أوشك على الاكتمال هو نموذج عملي لهذا التوجه، ويمكن أن يكون ركيزة لشراكات عربية حقيقية".

وتابع السوداني القول "نحن اليوم لا نعيد بناء العراق فحسب بل نشارك في إعادة رسم ملامح الشرق الأوسط عبر سياسة خارجية متوازنة، وقيادة واعية، ومبادرات تنموية، وشراكات استراتيجية".

وأتي زيارة السوداني الى أنقرة للمشاركة في اجتماعات المجلس الأعلى العراقي التركي للتعاون الاستراتيجي.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، قد أكد أمس الأربعاء في تدوينة له على منصة "إكس"، أن السوداني سيجري زيارة رسمية إلى تركيا برفقة وفد رفيع المستوى وسيلتقي بالرئيس أردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف المسؤول التركي، أنه ستتم مناقشة العلاقات التركية العراقية والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، إلى جانب عقد اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.

وأفاد ألطون، بأنه من المنتظر أن يتم خلال زيارة السوداني، التوقيع على وثائق تهدف إلى التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، مرجحاً أن تعزز زيارة السوداني العلاقات التركية العراقية الراسخة في العديد من المجالات.

ويوم الثلاثاء، كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، أن السوداني سيزور تركيا الأسبوع الحالي وسيبحث في أنقرة الملفات الأمنية والاقتصادية والمياه.

وأعلنت السفارة العراقية في أنقرة، الاثنين الماضي، عن وصول وفد عراقي رسمي تمهيداً لتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية.

وكان السفير العراقي في أنقرة، ماجد اللجماوي، قال إن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى تركيا، ستشمل بحث ملفات عدة، منها طريق التنمية والطاقة والتجارة.

وقد أعلن وزير النقل التركي، عبد القادر اورال اوغلو، في وقت سابق، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور تركيا خلال الأيام المقبلة، فيما سيزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العراق خلال النصف الأول من العام الجاري.