السوداني يصل الى الامارات

شفق نيوز- بغداد

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، إلى "أبو ظبي" في زيارة عمل رسمية.

وذكر مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن السوداني وصل إلى أبو ظبي في زيارة عمل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحتضن "أبو ظبي" فعاليات النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية (جلوبال ريل 2025) بمشاركة عدد من الدول العربية بينها العراق.

وعلى هامش المعرض أقيمت جلسة حوارية أمس الثلاثاء استضافت فيها وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، الذي اعتبر خلال حديثه أن مشروع طريق التنمية الحيوي يؤسس إلى اقتصاد غير ريعي قادر على مواجهة تحديات العصر.