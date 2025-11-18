السوداني يصل الموصل متوجها بعدها الى اقليم كوردستان

شفق نيوز - نينوى

وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الثلاثاء، إلى مطار الموصل الدولي.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أن الأخير يتوجه من هناك للمشاركة في أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط/ MEPS 2025. الذي تنظمه الجامعة الأمريكية في مدينة دهوك بإقليم كوردستان العراق.

من جهته أعلن رئيس الحكومة المحلية في نينوى عبد القادر الدخيل في بيان، أنه استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والوفد المرافق له، لدى وصولهم إلى مطار الموصل الدولي.

ويضم وفد السوداني وزير المالية طيف سامي، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي اضافة الى عدد من المستشارين الحكوميين.

وكان مصدر مطلع قد أفاد في بداية الاسبوع الجاري ان السوداني سيزور اقليم كوردستان لحضور المنتدى الذي سيشارك فيه العشرات من الشخصيات السياسية والأكاديمية والخبراء المتخصصين من داخل وخارج العراق.

وأكد رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم الأحد الماضي، الزيارة التي يجريها السوداني للاقليم، وقال في تصريح للصحفيين، إنه مما لا شك فيه سيكون لدينا لقاء خاص معه حول مجموعة من القضايا منها ما سيحدث بعد إجراء الانتخابات، وما يُصار إليه من مشاريع، رؤى ومفاهيم القوى والأطراف السياسية بشأن الحكومة الاتحادية المقبلة، وكذلك مسألة رواتب وحقوق اقليم كوردستان التي تعُد من احدى المسائل المهمة التي ينبغي التحدث بشأنها.

وتُعد هذه أول زيارة لمسؤول اتحادي رفيع إلى الإقليم بعد إعلان نتائج الانتخابات العامة في العراق، وأول حضور لشخصية من الفائزين في الاستحقاق الانتخابي الأخير.