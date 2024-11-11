السوداني يصل السعودية للمشاركة في قمة طارئة

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في قمة طارئة بشأن الأحداث الإقليمية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في إشعار مقتضب أن الأخير وصل إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية والإسلامية المشتركة الخاصة ببحث العدوان على غزّة ولبنان.

ويوم أمس الأحد، أفاد مصدر سياسي مُطّلع بأن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيتوجه (اليوم) إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاركة الوفد العراقي في القمة العربية الإسلامية غير العادية المشتركة، في الرياض، ستكون برئاسة السوداني وعضوية وزير الخارجية فؤاد حسين، وسيقوم السوداني بإلقاء كلمة في الاجتماع".

ولفت إلى أن "أي مستجدات ستتحدد لاحقاً مثل لقاءات جانبية مع قادة الدول المشاركة في الاجتماع".