السوداني يصل الدوحة للمشاركة في القمة الطارئة

وصل رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الطارئة.

وكان السوداني، قد دعا يوم السبت، إلى تشكيل "تحالف سياسي وأمني واقتصادي إسلامي للدول الإسلامية" و"قوة أمنية مشتركة للدفاع"، من أجل الوقوف بوجه إسرائيل.

وقد أجرى، رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء الماضي، اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبّر خلاله عن إدانة العراق حكومةً وشعباً للاعتداء الذي اعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي.

وشنت إسرائيل يوم الثلاثاء الماضي، غارة جوية على قطر استهدفت القادة السياسيين لحركة حماس، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم نجل القيادي خليل الحية، ومدير مكتبه وثلاثة مرافقين، فيما أكدت حركة حماس فشل محاولة الاغتيال.

وأدانّت قطر الهجوم واعتبرته "انتهاكاً صارخاً لجميع القوانين والمعايير الدولية وتهديداً خطيراً لأمن سكانها"، فيما أدانت دول عربية عدة بينها العراق، هذه العملية، كما اعتبرت واشنطن أن الهجوم أحادي الجانب ولا يخدم المصالح الأميركية والإسرائيلية.