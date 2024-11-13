السوداني يصل اربيل.. هذا ما سيبحثه

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لإجراء مباحثات تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، إضافة إلى معالجة عدد من الملفات العالقة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان السوداني وصل الى مطار اربيل في تمام الساعة 9:00 صباحا حيث استقبله رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني.

وأكد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الزيارة تأتي في إطار مساعي الحكومة الاتحادية لتعزيز التعاون مع حكومة اقليم كوردستان، وإيجاد حلول للقضايا التي تؤثر على العلاقة بين الإقليم والحكومة المركزية.

وأضاف أن السوداني سيلتقي برئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وبين أنه من المتوقع أن تركز المباحثات في هذه اللقاءات على سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، ودعم جهود تشكيل حكومة جديدة في إقليم كوردستان تتمتع بمشاركة سياسية أوسع وتستجيب للتحديات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن السوداني سيواصل زيارته إلى مدينة السليمانية، حيث سيجتمع برئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، ونائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تشمل الترتيبات المتعلقة بالرواتب والمخصصات المالية، وملف تصدير النفط، وإدارة المنافذ الحدودية.

وذكر المصدر إن السوداني يسعى خلال هذه الزيارة إلى تأكيد توافق القيادات الكوردية على أهمية التعداد السكاني المرتقب، والذي يشكل خطوة ضرورية نحو حل القضايا الديموغرافية والخدمية في المناطق المتنازع عليها.

وتأتي هذه الزيارة وسط تصاعد التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهها العراق، خاصة في ظل الأزمات المالية والإدارية المتراكمة، حيث يمثل التفاهم حول القضايا العالقة بين بغداد وأربيل نقطة محورية لاستقرار الحكومة وتعزيز وحدة البلاد.