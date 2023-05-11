السوداني يصل اربيل

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وفي وقت سابق صباح اليوم، وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إلى مدينة أربيل.

ومن المقرر أن يشارك رشيد والسوداني في مراسم افتتاح متحف بارزاني الوطني المخصص لتخليد ذكرى الراحل الملا مصطفى البارزاني.

وتحتضن ناحية بارزان بشمال مدينة اربيل اليوم الخميس 11-5-2023 مراسيم أفتتاح متحف بارزاني الذي يضم مقتنيات الزعيم الكوردي الراحل ملا مصطفى بارزاني بالاضافة الى بقايا ملابس ومقتنيات ضحايا الانفال ومقتنيات البيشمركة القدماء الذين شاركوا في الحركة التحررية الكوردية.