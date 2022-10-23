السوداني يصف حكومته بـ"الائتلافية" ويؤكد استمرار مقابلات المرشحين للمناصب الوزارية

شفق نيوز/ وصف المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، يوم الأحد، الحكومة التي يسعى الاخير الى تشكيلها بـ"الائتلافية"، مؤكداً استمرار مقابلات مرشحي الكتل السياسية للمناصب الوزارية.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني يؤكد استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة".

وأوضح المكتب أن "مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، ويرأسها رئيس الوزراء المكلف، وسيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة".