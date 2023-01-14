السوداني للدول المشاركة بخليجي 25: التسهيلات التي رافقت البطولة ستستمر إلى ما بعدها

شفق نيوز/ تعهد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، باستمرار تقديم التسهيلات في المنافذ الحدودية العراقية التي رافقت خليجي 25 المقامة في البصرة للراغبين بزيارة البلاد من دول الخليج إلى ما بعد انتهاء البطولة.

جاء ذلك خلال إقامته مأدبة غداء، أقيمت على ضفاف نهر دجلة بالعاصمة بغداد، على شرف وفد اتحادات كرة القدم الخليجية المشاركة في خليجي البصرة 25، وعدد من نجوم كرة القدم في دول الخليج، ونخبة من الإعلاميين الخليجيين بينهم الإعلامي خالد جاسم، وذلك بحضور؛ وزير الشباب والرياضة، ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم وعدد من أعضاء الاتحاد ومحافظ البصرة، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي رئيس مجلس الوزراء.

واعرب السوداني، عن امتنانه للمشاركين والمساهمين في إنجاح البطولة وقرار استضافتها في مدينة البصرة الفيحاء.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله الأهمية الرمزية لهذه البطولة، وحرص مجلس الوزراء خلال خمسين يوماً من عمر الحكومة على تذليل جميع العقبات أمام انطلاقها، واصفا البطولة بأنها تحولت إلى عرسٍ عربي، ولقاءٍ أخوي على أرض العراق، بما هو أكبر من مجرد مناسبة رياضية.

وأوضح السوداني أن التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها، وأن العراقيين يرحبون بأشقائهم من دول الخليج بين أهلهم وإخوانهم.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت قبل انطلاق خليجي 25 في محافظة البصرة، أن سمة الدخول إلى العراق لحضور البطولة ستكون بشكل مجاني ومباشر، للمواطنين الخليجيين.

وتقام بطولة خليجي 25 في مدينة البصرة في العراق للمدة من 6 ولغاية 19 من شهر كانون الثاني الحالي.