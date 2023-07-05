"لضخ دماءٍ جديدة".. السوداني يجري تغييرات في مواقع أمنية

شفق نيوز/ قرر القائد العام للقوات المسلّحة العراقية محمد السوداني، يوم الأربعاء، إجراء تغييرات في بعض المواقع الأمنية، بهدف "ضخ دماءٍ جديدة".

وقال المتحدث العسكري باسمه اللواء يحيى رسول، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "عملاً بالبرنامج الحكومي وأولوياته المتعلقة بإلاصلاح الإداري للمؤسسات الأمنية، أصدر القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، أوامر بتغييرات في بعض المواقع الأمنية، وذلك بهدف ضخ دماءٍ جديدة وإعطاء الفرصة لقيادات أخرى في إدارة الملف الأمني؛ من أجل رفع كفاءة الأداء للمؤسسات الأمنية".

وثمّن السوداني بحسب البيان، الجهود التي بذلتها القيادات التي شملها التغيير خلال مدّة تسنمها المنصب، وقدّمت ما تستطيع تقديمه في مواقع المسؤولية.

وأشار رسول إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد دراسة مستفيضة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد، ولمقتضيات المصلحة العامة، التي تتطلب العمل وفق رؤية مهنية بقيادات أمنية جديدة تتسم بالكفاءة، وتدرّجت في الخدمة داخل المؤسسات الأمنية، وسيخضع عملها أيضاً إلى التقييم المستمر.

ولم يكشف البيان عن أسماء القادة الامنيين الذين جرى تغيير مناصبهم.